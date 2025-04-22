В Рыбсоюзе назвали топ видов лосося и морепродуктов для жарки на мангале

Наступило долгожданное тепло, и многие выбираются на природу, планируя запечь или пожарить на мангале рыбу. В Рыбном союзе России назвали способы подбора самой вкусной рыбуы и морепродуктов для жарки на мангале. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что жирные виды рыбы, например стейки из атлантического лосося, тунца, палтуса, крупную форель, осетрину можно готовить и на открытом огне, а более нежные горбушу, кету, кижуч следует жарить в фольге на решетке, чтобы они не потеряли сочность.

Отмечается, что при приготовлении рекомендуется смазывать стейки растительным маслом. Также можно приготовить на углях или решетке скумбрию, камбалу.

Добавляется, что порционно в фольге лучше запекать филе дорадо или сибаса, а также небольшую форель с добавлением свежей зелени. В качестве начинки можно добавить оливки, каперсы, лимон или апельсин. Из морепродуктов очень быстро и вкусно на решетке получается мясо гребешка, крупные креветки и фаланги краба.

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