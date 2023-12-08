В S7 Airlines опровергли информацию о возгорании двигателя у возвратившегося в аэропорт Новосибирска самолете

Утром 8 декабря рейс авиакомпании S7 2502 Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. В ряде СМИ сообщалось о возгорании двигателей у самолета. В S7 Airlines эту информацию опровергли.

«Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе авиакомпании в комментарии для «Подмосковье сегодня».

Самолет, в котором заподозрили неисправности, отправлен на техобслуживание. Пассажиры улетели в Москву через несколько часов после того, как был подготовлен резервный борт. Некоторых из них удалось разместить на более ранних рейсах.