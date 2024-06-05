В Салехарде хитрая женщина подделала документы ради успеха в суде

Северянка подделала документы, в надежде, что это поможет ей выиграть суд по делу о признании договора купли-продажи недействительным. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , схему женщины раскрыли.

Жительница Салехарда предоставила суду сфальсифицированные доказательства и документы, за что поплатилась рублем. Ее признали виновной и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Следствие считает, что руководство коммерческой компании на грани банкротства продали за копейки машину жительнице с целью вывода имущества.

Суд рассмотрел дело и признал куплю-продажу недействительной, расторгнув соответствующий договор. С покупательницы должны были взыскать стоимость автомобиля. Однако в суде несостоявшаяся владелица предоставила документы, где указала на неисправности машины.

Оказалось, что женщина намеренно подделала документы, чтобы суд склонился в ее сторону.

Ранее сообщалось, что экс-министр ЖКХ Ставрополья Марченко заявил, что дело в его отношении было сфабриковано.