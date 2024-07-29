В Салехарде массово эвакуировали психодиспансер

В психоневрологическом диспансере в Салехарде (ЯНАО) провели эвакуацию из-за задымления. Об этом со ссылкой на ЕДДС пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В Салехарде днем 29 июля провели эвакуацию из помещений психоневрологического диспансера на улице Трудовой, дом 21. Канал «Салехард сити» пишет, что все произошло из-за задымления. Его могло вызвать короткое замыкание между вторым и первым этажами, началось возгорание.

Спасатели прибыли оперативно. Среди эвакуированных 13 человек, никто не пострадал. Распространения огня также не допустили. Вероятно, в здании придется менять проводку.

Ранее сообщалось, что взрыв газа привел в ТЦ Краснодара вызвал частичное обрушение стен и повреждение конструкций.