В Салехарде очевидцы спасли мужчину от агрессивного вахтовика с ножом

Мужчина приехал из Пермского края на вахту в ЯНАО, и в ходе пьяной ссоры едва не зарезал коллегу. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , его спасло вмешательство неравнодушных свидетелей ситуации.

СК по ЯНАО сообщает, что инцидент произошел 4 апреля в Салехарде в общежитии на ул. Объездной. Компания собралась на застолье, но в ходе общения двое мужчин вступили в конфликт. Пьяные разборки дошли до применения силы: 36-летний вахтовик из другого региона схватился за нож и ударил коллегу в живот. История могла бы закончиться трагедией, но вызвать помощь и унять буяна помогли очевидцы.

Вахтовика из Пермского края обвинили в покушении на убийство и направили материалы в суд. Оказалось, что ранее он имел проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что житель Каширы убил мать топором и пытался зарубить брата.