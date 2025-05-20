В Салехарде произошли первые подвижки льда на Оби

Северяне рассказали про подвижки льда на переправе реки Оби. В публикации городского сообщества отметили, что это хорошо видно по «ледяной дороге», которая еще недавно связывала Салехард с Лабытнанги.

Это уже не первые приятные признаки потепления. Так, 19 мая намеки на ледоход появились на реке Собь у села Катравож.

Таким образом, за сутки лед на Оби с 18 по 19 мая продвинулся на 14 километров. Осталось 74 километра, чтобы дойти до Салехарда.

Ранее сообщалось, что троих пассажиров перевернувшейся в Новокузнецке лодки не могут найти с апреля.