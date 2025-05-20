В Салехарде произошли первые подвижки льда на Оби
На переправе в Салехарде появились первые подвижки льда
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Жители окружной столицы ЯНАО заметили первые признаки приближающегося ледохода, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Северяне рассказали про подвижки льда на переправе реки Оби. В публикации городского сообщества отметили, что это хорошо видно по «ледяной дороге», которая еще недавно связывала Салехард с Лабытнанги.
Это уже не первые приятные признаки потепления. Так, 19 мая намеки на ледоход появились на реке Собь у села Катравож.
Таким образом, за сутки лед на Оби с 18 по 19 мая продвинулся на 14 километров. Осталось 74 километра, чтобы дойти до Салехарда.
Ранее сообщалось, что троих пассажиров перевернувшейся в Новокузнецке лодки не могут найти с апреля.