В Салехарде родители заявили о голодающих в детсаде воспитанниках

Родители из Салехарда заявили о странном питании в детском саду. По их заявлениям, младшим группам дают непосильную еду для более взрослых детей, из-за чего малыши остаются голодными. Об этом со ссылкой на соцсети пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Автор в публикации салехардского сообщества заявил, что детям младших групп якобы дают мясные блюда, которые они могут прожевать. В итоге бывает так, что дети остаются голодными. В связи с этим к детсаду возникли вопросы по составлению меню: ответственных за питание просили обратить внимание на ситуацию.

«Дети не способны в этом возрасте жевать шашлычок из курицы или гуляш, они просто остаются голодными! Родителям запрещено приносить свое питание, дети плачут от голода. Воспитатели не в силах решить этот вопрос! В больнице, например, для маленьких протертое меню», — говорится в сообщении в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».

Представители департамента образования окружной столицы отметили, что меню детсада обновляется ежегодно. Там также заверили, что мясные блюда готовятся по щадящей технологии, а пища подается мягкой. Автору сообщения советовали обратиться к руководству учреждения с просьбой вступить в мобильную группу по организации питания детского сада, внести свои предложения и изменения.

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