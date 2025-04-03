В Салехарде сгорел жилой дом

В Салехарде произошел пожар в частном двухэтажном доме, расположенном в микрорайоне Удача. Об этом со ссылкой на МЧС пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел на Железнодорожной улице в микрорайоне Удача, 2 апреля. Пожарные прибыли оперативно и устранили возгорание в 17:10 на площади 75 квадратных метров.

В тушении пожара дома принимали участие 12 огнеборцев и три спецмашины. Возгорание полностью устранили. Двое жильцов строения эвакуировались самостоятельно еще до приезда экстренных служб.

Ранее сообщалось, что стрелок из Мурманска планировал устроить пожар на крыше дома.