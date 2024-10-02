В Салехарде водитель автобуса выгнал детей во время дождя

В Салехарде водитель не пустил детей в салон во время дождя, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местные паблики.

Жительница Салехарда опубликовала жалобу в сообществе «Подслушано в Салехарде». По ее словам, детей не пустили в автобус во время дождя. Сами юные северяне пытались зайти с велосипедами на руках, что не понравилось мужчине.

«Логично, шел дождь, дети хотели поехать домой и не промокнуть. Но водитель решил, лучше пусть дети промокнут, чем запачкают автобус. С остановки Щорса до Вахты 80 дети добирались на велосипеде и самокате», — написала северянка.

Мнения пользователей по ситуации разделились. Одни встали на защиту детей, отметив, что грязь ничто, по сравнению с их здоровьем. Другие напротив осудили автора поста и даже сравнили велосипед с мопедом. По их мнению, дождь можно было переждать, а не тащить в салон.

После публикации жалобы в транспортной компании начали проверку инцидента.

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