В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего угонщика автомобиля

Подросток угнал отечественный автомобиль и дважды попал в ДТП. Лишь недавно установили его личность и возраст. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , угонщику всего 14 лет.

4 мая владелец потерял «ГАЗ-3110». Машину побитой нашли стоявшей во дворе на одной из улиц Салехарда. Предполагали, что транспорт угнал неизвестный, а после бросил. Ключи и другие вещи находились на месте.

Установили, что угонщик устроил два ДТП, из-за чего, вероятно, и скрылся. Через сутки полиция нашла нарушителя: им оказался 14-летний местный житель. Лихачу придется отвечать за содеянное перед законом.

При этом ГИБДД по региону уточняет, что подростка привлекут к уголовной ответственности по статье о «Неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мотивы юного водителя не раскрываются.

Ранее сообщалось, что до семи человек увеличилось число жертв ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге.