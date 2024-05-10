Врачи не смогли откачать: до семи человек увеличилось число жертв ДТП с утонувшим автобусом в Питере

В петербургский пабликах продолжают публиковать подробности произошедшего сегодня в центре города, когда не справившийся с управлением водитель автобуса с пассажирами протаранил ограду Поцелуева моста и машина рухнула в реку Мойка.

К настоящему времени стало известно еще о трех погибших. СМИ сообщают, что врачам на месте не удалось их откачать, после того, как пострадавших без сознания достали со дна Мойки.

Таким образом, число погибших в результате инцидента увеличилось до семи человек.

Напомним, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая на поцелуевом мосте в центре Санкт-Петербурга. Там автомобиль каршеринга врезался в автобус с людьми. В момент падения в реку в автобусе находились не менее 20 пассажиров.

В городском комитете по транспорту добавили, что виновником аварии является водитель автобуса компании "Такси", которые не справился с управлением при выезде на Поцелуев мост с Большой Морской улицы.

В настоящее время водитель задержан и доставлен в отдел для разбирательства. По факту произошедшего возбуждено сразу несколько уголовных дел.