В Салехарде врачи провели редкую операцию и спасли жизнь пациентки

Пожилую северянку привезли в больницу родственники из-за пугающих признаков: 70-летняя женщина не чувствовала половины тела, у нее упало зрение и наблюдалось заторможенное мышление, вероятно, из-за острой недостаточности мозгового кровообращения. После экстренного обследования стало ясно, что у пациентки в средней мозговой артерии образовался крупный тромб.

Салехардские врачи приняли решение о проведении операции. Специалисты впервые механически удалили большой сгусток. Такой способ считается наиболее безопасным для пациента, так как несет меньше рисков для здоровья и жизни. Справились за 90 минут: тромб загнали в так называемую корзинку и извлекли, восстановив кровообращение.

В результате удалось сохранить жизнь пенсионерки. Она находится под наблюдением врачей. В дальнейшем женщина пройдет восстановительную терапию и сможет вернуться к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что врачи в Мособласти спасли ребенка с открытым артериальным протоком.