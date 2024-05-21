В Салехарде задержали девушек, устроивших наркотур по Ямалу

Две жительницы Иркутска ездили по городам в ЯНАО и распространяли наркотики. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК по региону.

Предварительно установлено, что две молодых иркутянки занимались распространением запрещенных веществ в рамках заданий внутри преступной группы. Они приехали в ЯНАО для того, чтобы наладить рынок сбыта опасного товара.

В ходе обысков по месту жительства 20-летних была найдена крупная партия наркотиков. По предварительным данным, следы очаровательных наркокурьеров заметили как минимум в четырех городах и одном поселении. Они могли распространять вещества в Губинском, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске и Коротчаево.

Предполагаемых дилерш задержали. Разбирательства по делу о распространении наркотиков продолжаются.

Ранее сообщалось, что жителя Королева задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.