В салонах красоты Ногинска вырос спрос на маникюр с триколором

В салонах красоты подмосковного Ногинска начался настоящий бум на маникюр с изображением российского флага, пишет газета «Богородские вести» .

Триколор для украшения ногтей выбирают все больше клиенток, спрос на такой дизайн сильно вырос, рассказала владелица одного из маникюрных салонов города Татьяна.

«Буквально сегодня две подруги <…> попросили выполнить маникюр в российском стиле. Мастер постаралась и на руках у девушек появились патриотические изображения. Это далеко не первый случай за неделю», — отметила она.

Помимо флага России, по ее словам, клиентки также просят изобразить на ногтях русских матрешек, белых медведей и символы спецоперации. Также большим спросом пользуется дизайн с хохломой и гжелью.

Патриотическим маникюром девушки хвастаются в социальных сетях. Так, одна из местных жительниц, которая сделала на ногтях дизайн в виде триколора, собирается участвовать в общегородском велопробеге, посвященном Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие состоится в воскресенье. Старт начнется у главного входа в Центральный парк.

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