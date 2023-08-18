В салонах красоты Ногинска вырос спрос на маникюр с триколором
Фото: [Соцсети]
В салонах красоты подмосковного Ногинска начался настоящий бум на маникюр с изображением российского флага, пишет газета «Богородские вести».
Триколор для украшения ногтей выбирают все больше клиенток, спрос на такой дизайн сильно вырос, рассказала владелица одного из маникюрных салонов города Татьяна.
«Буквально сегодня две подруги <…> попросили выполнить маникюр в российском стиле. Мастер постаралась и на руках у девушек появились патриотические изображения. Это далеко не первый случай за неделю», — отметила она.
Помимо флага России, по ее словам, клиентки также просят изобразить на ногтях русских матрешек, белых медведей и символы спецоперации. Также большим спросом пользуется дизайн с хохломой и гжелью.
Патриотическим маникюром девушки хвастаются в социальных сетях. Так, одна из местных жительниц, которая сделала на ногтях дизайн в виде триколора, собирается участвовать в общегородском велопробеге, посвященном Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие состоится в воскресенье. Старт начнется у главного входа в Центральный парк.
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