В Самаре мужчины устроили драку со стрельбой в общепите

В Самаре сотрудники правоохранительных органов ищут местных жителей, которые устроили в одном из городских общепитов драку со стрельбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный СК.

По версии следователей, преступление было совершено в ночь с 5 по 6 апреля. В заведении между мужчинами разгорелся конфликт, который затем на улице перерос в драку. Один из участников противостояния решил этим не ограничиваться, а совершил в соперников несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате инцидента трем потерпевшим понадобилась помощь врачей.

Личности всех участников конфликта удалось выяснить. СК публикует фотографии мужчин и обещает конфиденциальность гражданам, имеющим информацию о местонахождении разыскиваемых.

Ранее стало известно, что на парковке в одном из ТЦ Махачкалы произошла стрельба, которая привела к гибели человека.