В Самарской области дети попали в больницу после посещения бассейна

В Самарской области пятеро детей госпитализированы после посещения бассейна на базе отдыха «Маяк» в Самарской области, сообщил канал Mash. По информации источника, несовершеннолетние надышались хлором.

По данным источника, среди пострадавших трое — являются членами одной семьи. 11-летнего мальчика и 8-летнюю девочку забрали в больницу в тяжелом состоянии. 5-летний мальчик и 9-летняя девочка были доставлены в среднем состоянии. Один ребенок отказался ехать в медицинское учреждение.

По данным издания, пробы воды уже взяли на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей». Дело начала расследовать прокуратора Самарской области.

К симптомам отравления хлором относятся жжение в глазах, першение горла, острый ринит, головные боли, ощущение удушья. Также можно заметить осиплость голоса. Отравившийся может жаловаться на тошноту и рвоту и хрипеть.

Ранее мы сообщали, что в Туле произошло массовое отравление детей в детском саду.