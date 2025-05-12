В Самарской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Тольятти Самарской области на железной дороге произошел серьезный инцидент с грузовым поездом, который отправлялся со станции Жигулевское море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги.

Авария случилась в 12:45 по местному времени, а в результате инцидента с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Подчеркивается, что в происшествии никто не пострадал, а экологии ничего не угрожает. Причины случившегося не приводятся.

Уточняется, что результате аварии сместился график курсирования двух пригородных поездов. Так, поезд Самара — Тольятти был задержан на 59 минут, а Курумоч — Самара — на 25 минут. На месте происшествия работает восстановительный поезд.

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