В Самарской области упавшее дерево убило мужчину и травмировало женщину

В Самарской области при падении дерева погиб мужчина, и пострадала женщина, теперь следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности сообщает РИА Новости .

В Отрадном на одной из улиц произошло падение дерева. Сломанный ствол упал проходивших мимо на мужчину и женщину, из-за чего мужчина умер сразу, а женщина оказалась в больнице с серьезными повреждениями, ее состояние тяжелое.

Следственный комитет сообщил, что на месте происшествия был проведен осмотр, теперь ведомство возбудило уголовное дело из-за услуг, не отвечающих безопасности и повлекших смерть. Следователи предполагают, что виновником происшествия является управляющая компания, следящая за расположенным рядом домом. По версии следствия, бездействие УК и стало причиной падения дерева.