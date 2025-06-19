В самых популярных козинаках и халве в РФ нашли кишечную палочку

В популярной продукции российской «Азовской кондитерской фабрики» обнаружили нарушения. Об этом свидетельствуют результаты проведенного SHOT ПРОВЕРКОЙ расследования.

Так, в халве с курагой были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в рахат-лукуме — плесень. Также в козинаках зафиксировали превышение уровня кадмия, токсичного металла, который при длительном воздействии может привести к поражению почек, костей и печени.

Кроме того, обнаруженные грибковые загрязнения в сладостях могут вызвать развитие дисбактериоза и аллергических реакций.

Как пишет SHOT, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Белоруссии еще в начале июня отметили низкое качество указанной продукции, из-за чего она была внесена в список временных запретов на импорт. Для возвращения на белорусский рынок производителю необходимо было устранить выявленные нарушения и подтвердить безопасность угощений.

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