Отец накормил пловом: в Подмосковье 10-месячный ребенок впал в кому
Mash: в Подмосковье 10-месячный ребенок впал в кому после того, как поел плов
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье 10-месячный ребенок был госпитализирован после того, как отец накормил его пловом, сообщил телеграм-канал Mash.
По информации канала, инцидент произошел в подмосковном Клину. Скорую помощь вызвали после того, как у малыша начались судороги. До этого отец накормил ребенка пловом. Предположительно, блюдо готовили с применением азиатских приправ. Специи могли спровоцировать анафилактическую реакцию. Малыша экстренно госпитализировали. По данным канала, ребенок впал в кому.
«Медики смогли стабилизировать его состояние и привести в чувство», — сообщил Mash.
По данным канала, частицы пищи проникли в легкие малыша. Это стало причиной развития пневмонии.
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