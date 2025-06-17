Отец накормил пловом: в Подмосковье 10-месячный ребенок впал в кому

В Подмосковье 10-месячный ребенок был госпитализирован после того, как отец накормил его пловом, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, инцидент произошел в подмосковном Клину. Скорую помощь вызвали после того, как у малыша начались судороги. До этого отец накормил ребенка пловом. Предположительно, блюдо готовили с применением азиатских приправ. Специи могли спровоцировать анафилактическую реакцию. Малыша экстренно госпитализировали. По данным канала, ребенок впал в кому.

«Медики смогли стабилизировать его состояние и привести в чувство», — сообщил Mash.

По данным канала, частицы пищи проникли в легкие малыша. Это стало причиной развития пневмонии.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в летний период россияне часто страдают от аллергии. Опасность заключается в том, что иногда симптомы аллергических реакций можно перепутать с признаками летней простуды. Эксперт рекомендует обращаться за квалифицированной помощью в медицинские учреждения и с осторожностью относиться к некоторым продуктам.

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