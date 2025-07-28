В санатории на Урале зафиксировали вспышку COVID-19 среди детей

На территории Свердловской области в санатории была зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу девять несовершеннолетних было госпитализировано. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

ЧП произошло в Нижних Сергах, в филиале санатория «Обуховский», где отдыхали дети.

«За два дня диагноз подтвердился у девяти подростков 10–15 лет», — указал микроблог.

Все несовершеннолетние с вирусом были госпитализированы. Сейчас к делу подключился Роспотребнадзор, его специалисты берут пробы, проверяют в санатории санитарные условия, а также добиваются от сотрудников, чтобы те провели дополнительную дезинфекцию помещений.

Ранее сообщалось, что в Европе и во всем мире стремительно распространяется новый вариант коронавируса — Stratus (XFG). Указанный штамм появился в Индии и сейчас доминирует в Великобритании. Данный штамм несет риск повторных заражений даже у переболевших. Тем не менее, вакцины по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни.