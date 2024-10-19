В Санкт-Петербурге арестовали няню, виновную в смерти шестимесячного младенца

В Петербурге няня во время купания уронила шестимесячного младенца. В результате ребенок ударился головой о твердую поверхность.

Малыша госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти его не удалось.

Сообщается, что женщина сидела с ребенком своих друзей.

Московский районный суд отправил ее под стражу.

Согласно материалам дела, она не смогла предвидеть возможные опасные последствия своих действий, но должна была это сделать. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Задержанная признала свою вину. Она будет находиться под стражей до 16 декабря, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее сообщалось о том, что Кудрявцева раскрыла требования к няне для шестилетней дочери.