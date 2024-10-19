В Санкт-Петербурге арестовали няню, виновную в смерти шестимесячного младенца
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В Петербурге няня во время купания уронила шестимесячного младенца. В результате ребенок ударился головой о твердую поверхность.
Малыша госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти его не удалось.
Сообщается, что женщина сидела с ребенком своих друзей.
Московский районный суд отправил ее под стражу.
Согласно материалам дела, она не смогла предвидеть возможные опасные последствия своих действий, но должна была это сделать. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Задержанная признала свою вину. Она будет находиться под стражей до 16 декабря, передает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее сообщалось о том, что Кудрявцева раскрыла требования к няне для шестилетней дочери.