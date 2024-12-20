В Петербурге глава муниципалитета Куликов выложил видео уборки снега огнеметом

Оригинальное видео появилось в соцсети «ВКонтакте». На нем Юрий Куликов, глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга, растапливает снег огнеметом и призывает к слаженной работе все коммунальные службы и неравнодушных граждан.

Чиновник появляется в кадре под саундтрек из «Охотников за привидениями», после чего начинает растапливать снег с помощью огнемета.

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика», — комментирует он свои действия.

Затем Куликов добавил, что на первое место при борьбе со снегом выходят слаженная работа коммунальных служб и привлечение к ней неравнодушных граждан. После этого на видео показываются волонтеры, которые вместе с чиновниками из муниципалитета приступают к уборке сугробов с помощью обычных лопат.

Судя по комментариям, большинство пользователей оценили креатив Куликова, им понравилось видео и предложение.

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