SHOT: в Петербурге умер единственный правнук Достоевского

Правнук Федора Достоевского, актер Дмитрий Достоевский ушел из жизни во сне в результате остановки сердца, об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сын Дмитрия Андреевича Алексей сообщил, что его отец простудился за несколько дней до смерти и врачи прописали лечение. Отдохнув немного, он скончался во сне.

По предварительным данным, похоронят Достоевского на Смоленском кладбище.

Дмитрию Андреевичу было 79 лет. Он родился в 1945 году. Актер участвовал в съемках трех фильмов: «Мальчики», «Путешествие Достоевского» и «Секретная служба Его Величества».

До пенсии работал водителем трамвая по маршруту №34, который проходил через исторические места, связанные с его прадедом.

Ранее сообщалось, что умер глава московского «Яблока» Сергей Иваненко.