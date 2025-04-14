В Саранске избрали нового главу города

Информацию о перестановках опубликовал в телеграм-канале глава Мордовии Артем Здунов. По его заявлению, мэром Саранска стал Владимир Быков, чью кандидатуру поддержали единогласно.

Отметили, что Быков родился и жил в Саранске: он хорошо знает город, хозяйства и людей. Также он имеет большой опыт работы в сферах экономики, туризма и других. Также бывший врио успешно занимался привлечением инвестиций в столицу республики.

Напомним, бывший мэр города, Игорь Асабин, ушел с поста летом 2024 года. С тех пор Владимир Быков был исполняющим обязанности главы администрации.

В администрации Саранска Быков трудился с 2009 года. Он являлся начальником управления градостроительства и архитектуры, замглавы городского округа и директором департамента строительства. Имеет награду как «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия», отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новым мэром Хельсинки, по данным Yle, станет депутат русского происхождения.