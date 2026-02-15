В Саратове дошкольников отправили в поход по «тайге» в минус 20 градусов

В Саратове воспитанники кружка при эколого-краеведческом центре отправились в настоящий зимний поход, передает портал «Регион 62». Мороз в тот день достигал 20 градусов, но это не испугало юных туристов. Они прошли дистанцию по южному склону плато Лысой горы, где ветра не так сильны, а солнце чуть пригревает.

Раньше это место называли «тундрой» — из‑за редкого леса и открытых пространств. Но природа не стоит на месте. Сейчас здесь уже вырос смешанный лес: сосны и березы создают настоящий зимний пейзаж, который дети изучали с интересом.

На свежем снегу ребята заметили отпечатки лап зайцев и лисиц. А еще рассматривали причудливые снежные образования на стволах деревьев и старых пнях. Но главным событием стал обед, приготовленный прямо на костре. Дошкольники сами помогали собирать хворост, а потом грелись горячим травяным чаем, заваренным на душистых сборах.

Организаторы отмечают, что поход прошел в рамках цикла краеведческих экспедиций «Моя малая родина: природа и этнос». Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Дети не только увидели живописные уголки родного края, но и почувствовали себя настоящими следопытами. Несмотря на мороз, все вернулись домой довольные и полные впечатлений.

Ранее сообщалось, что в Смольном продлили действие «желтого» уровня опасности из-за 25-градусного мороза.