В Саратове расселят более 50 домовладений для освобождения места под стадион

Власти Саратова инициировали масштабный проект по комплексному развитию территории в самом сердце города. Как сообщил заместитель главы городской администрации по экономике Александр Борзов, квартал в Волжском районе, расположенный в пяти минутах ходьбы от здания правительства, будет полностью снесен для строительства современной спортивной инфраструктуры, передает портал 164.RU.

Проект затронет территорию, ограниченную улицами Горького, Большой Горной и 1-м Глебучевым проездом. По словам чиновника, такое решение продиктовано острой нехваткой спортивных объектов в центральной части города, высокой долей ветхого и аварийного жилья, а также отсутствием здесь централизованных инженерных сетей.

На месте снесенных зданий планируется возвести многофункциональный спортивный кластер. В его состав войдут стадион с футбольным полем и беговыми дорожками общей площадью 14,5 тыс. кв. м, универсальные площадки для игровых видов спорта, парковка на 240 автомобилей и трибуны более чем на 500 зрителей.

Ключевым вопросом реализации проекта станет судьба нынешних жителей. Под снос попадут более 50 частных домовладений и многоквартирных домов, причем не все из них признаны аварийными. Точное количество собственников власти пока называют «непостоянной величиной», которая будет уточняться в процессе работы.

Городская администрация гарантирует, что компенсация за изымаемую недвижимость будет выплачена в полном объеме и в строгом соответствии с федеральным законодательством. Владельцы квартир получат рыночную стоимость своего жилья, долю в общем имуществе дома, а также все сопутствующие убытки — от расходов на переезд до упущенной выгоды. Им также будет предоставлена возможность получить взамен другое жилье с зачетом его стоимости.

Реализация амбициозного проекта рассчитана на 8 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории. Подрядчика определит правительство Саратовской области.

