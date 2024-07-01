В Саратове школьник пострадал при играх на трансформаторной будке

В Саратове ребенок в ходе игры забрался на трансформаторную будку и получил сильный удар током, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на местную прокуратуру.

Инцидент произошел 1 июля в Саратове. Подросток 13 лет баловался у дома № 2/2 по улице 2-й Прокатной. Он решил залезть на трансформаторную будку, но в какой-то момент его сильно ударило током. Он рухнул на землю, а неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь.

Отмечается, что ребенок получил ожоги. С ними его госпитализировали и оставили под наблюдением врачей.

Прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку по факту произошедшего. Выяснят, как подросток остался без наблюдения и другие подробности случившегося.

Отметим, что напряжение трансформаторных будок - 220В/380В. Обычно на них есть предупреждения об опасности. Для ребенка из Саратова все могло бы кончиться летальным исходом. Если никаких знаков и предупреждений на будке не было, то это упущение ответственных за нее организаций.

Ранее сообщалось, что около 50 детей попали под удар молнии в американском штате Юта.