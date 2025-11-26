Власти Забайкалья оперативно отреагировали на эмоциональное обращение участника СВО

В Забайкальском крае ситуация с обеспечением дровами одного из военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, была разрешена в сжатые сроки после его публичного видеообращения. Как передает издание «Номер один», боец в своем эмоциональном послании к региональным властям заявил о непреодолимых трудностях с заготовкой топлива.

В интернете стало вирусным видео, где солдат задает резонный вопрос: «Мне сдохнуть теперь?» — делясь своей бедой с широкой аудиторией.

Реакция чиновников последовала незамедлительно. Министерство природных ресурсов края организовало доставку большого объема дров прямо к дому военнослужащего. Вскоре боец записал новое обращение, в котором выразил благодарность ведомству: «Вот мне привезли "Урал" дров. Я благодарю Минприроды за своевременную реакцию и решение моей проблемы с дровами!»

Данный инцидент наглядно демонстрирует эффективность работы механизмов обратной связи между участниками СВО и органами власти в регионах.

