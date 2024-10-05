В Саратовской области четверых детей госпитализировали с симптомами отравления
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По предварительным данным, причиной отравления могли стать лекарства. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
«Установлено, что 4 октября 2024 года, находясь в жилом помещении, несовершеннолетние начали ощущать недомогание. Была вызвана скорая помощь, и детей доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, причиной их состояния стало отравление медикаментами. Надзорный орган проведет оценку соблюдения мер по профилактике детской беспризорности и правонарушений, а также выяснит причины и условия инцидента. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Также глава МВД региона сообщил, что информация о госпитализации детей поступила в полицию в 19:44 (18:44 мск) в пятницу.
На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время проводится проверка по данному факту.
Будут проведены проверки и необходимые коррективы, направленные на предотвращение подобных случаев.
Ранее сообщалось, что у 27 учеников якутской спортшколы произошла интоксикация.