В Саратовской области подросток с молотком охотился на депутата

Подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на депутата, сообщает СК по Саратовской области в официальном канале Telegram.

Предварительно установили, что молодой человек по указанию неизвестных лиц устроил охоту за депутатов и караулил его у дома. Однако, когда он узнал, что «цели» нет дома, то покинул место и стал выяснять его местоположение. Пока несовершеннолетний пытался что-то узнать, его схватили силовики. Задержание проводили сотрудники УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД по Саратовской области.

Подросток попал под ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга). Следователи выясняют, кто мог заказать депутата и другие подробности истории. Фигуранта планируют отправить под стражу.

По данным канала Baza, речь про Героя России Александра Янкловича, который также возглавляет комитет по делам ветеранов Саратовской облдумы. Известно, что он подполковник МВД, участвовал в чеченском конфликте. Два года назад депутат отправился в зону спецоперации командовать подразделением Росгвардии. В сентябре 2024-го уволился и вернулся на кресло депутата. Не исключают, что покушение на Янкловича совершили по заказу спецслужб Украины, однако эту версию еще проверят компетентные органы.

Ранее сообщалось, что напавшему на школу подростку из Курска предъявили обвинение.