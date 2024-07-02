В Саратовской области погибла девушка, выпав из кабинки аттракциона

По информации источника, инцидент произошел 1 июля около 20:00. 31-летняя жительница Энгельса решила прогуляться по парку развлечений «Лукоморье». Там она захотела покататься на колесе обозрения.

Как рассказали очевидцы, на этом аттракционе Анжелика сделала шесть кругов подряд. В какой-то момент отдых горожан прервал глухой звук удара. На земле возле колеса обозрения они увидели травмированную девушку.

На место происшествия вызвали специалистов скорой помощи. Анжелика была еще жива, когда ее экстренно отвезли в реанимацию. Но спасти жизнь девушки не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данным SHOT, трагедия произошла на глазах у матери девушки, которая ждала ее внизу. В беседе с изданием родственники погибших рассказали, что не замечали у Анжелики суицидальных наклонностей. Она жила с родителями, занималась фотосъемкой и много времени проводила с племянником.

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