В Саратовской области упал легкомоторный самолет, есть погибший

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Саратовской области, инцидент произошел вечером во вторник, 28 мая, на территории региона. Точное место пока не указывается.

Отмечается, что упавший легкомоторный самолет проводил сельхозработы. К настоящему времени известно, что погиб один человек.

Причины авиакатастрофы не известны. Другой информации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что у побережья Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-24.