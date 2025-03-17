В Саудовской Аравии более 50 человек обвинили в «аморальных действиях»

В Саудовской Аравии задержали более 50 человек по подозрению в совершении «аморальных действий», включая проституцию и попрошайничество, сообщило издание Financial Times (FT). Среди задержанных находятся десятки иностранных граждан.

В Саудовской Аравии с 2019 года ведется борьба с «безнравственными действиями», однако указ о создании специальных подразделений, которые будут заниматься контролем в обществе, наследный принц Мухаммед бин Салман подписал недавно.

По информации FT, некоторые задержанные оказывали услуги интимного характера в массажных салонах. Также перед законом ответят лица, которые заставляли детей и женщин выпрашивать на улице деньги.

Стоит отметить, что в Саудовской Аравии с 2019 года также действует запрет на заключение браков до достижения 18 лет. Для того чтобы расписаться до этого возраста, теперь необходимо решение специального суда, который оценит, соответствует ли сожительство пары интересам подростка и не причинит ли ему вреда.

Ранее сообщалось, что в Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать администрацию президента Сербии гранатами.