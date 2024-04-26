В Сеяхе обидчивый мужчина едва не убил знакомого деревянным брусом

Мужчину из ямальского села Сеяха подозревают в попытке убийства своего приятеля. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , мужчина мог пойти на преступление из чувства обиды и мести.

По предварительной версии СУ СК РФ по ЯНАО, мужчины из Сеяхи собрались за застольем. Во время возлияния алкогольных напитков один из них вспомнил старые обиды и набросился на сельчанина. Хозяин дома бил гостя деревянным брусом, и почти забил его до смерти. В какой-то момент пострадавший потерял сознание. Тогда северянин подумал, что убил приятеля. Он сообщил о произошедшем в полицию сам.

Побитый мужчина выжил. Ему оказали медицинскую помошь. В больнице диагностировали черепно-мозговую и другие тяжелые травмы. Нападавший стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчина в упор расстрелял приятеля в ходе ссоры.