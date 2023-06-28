Поликлинику достроили в селе Ромашково Одинцовского округа

Строительство современной поликлиники завершилось в одинцовском селе Ромашково, ее смогут посещать как взрослые, так и дети, сообщили в областном Минстрое.

Объект готовят к вводу в эксплуатацию, уточнил глава ведомства Владимир Локтев. По его словам, площадь нового здания превышает четыре тысячи квадратных метров. В медучреждении разместили терапевтическое и педиатрическое отделения с кабинетами хирурга, оториноларинголога, офтальмолога и других специалистов.

В нем также предусмотрены прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, физиотерапии, лабораторной диагностики, дневного стационара. Здесь создадут все условия для комфортного приема пациентов, добавил министр. Отметим, что поликлинику возвели по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске.