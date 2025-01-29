В семье звезд «Битвы экстрасенсов» родился первенец

Супруги Ирина Певчая и Александр Саков объявили о рождении ребенка, поделившись трогательным снимком. Как пишет The Voice, муж во время ответственного момента, вероятно, был рядом с женой.

Коротко Саков рассказал, что его супруга родила, а также опубликовал снимок из роддома. На нем он держит жену за руку, на которой красуется ее бирка с ФИО и датой. Теперь Певчая и Саков стали счастливыми родителями мальчика. Его имя пока неизвестно.

Поклонники восприняли новость радостно и поздравили новоиспеченных родителей. Также многие оставили теплые пожелания для нового человека в жизни пары.

Напомним, что Ирина Певчая и Александр Саков принимали участие в мистическом шоу, с которого не только начался их путь к популярности, но и к созданию семьи. На съемках 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» молодые люди быстро нашли общий язык, а вскоре дружба переросла в роман. Не успел закончиться проект, как пара отправилась в ЗАГС.

Затем Певчая ушла из шоу, а Саков дошел до финала, но уступил победу участнику Артему Краснову. Вторая попытка выдалась в выпусках «Экстрасенсы. Реванш», но и здесь первенство осталось не за Саковым, а за Ангелиной Изосимовой и Ольгой Якубович. Обе стали лучшими участницами, что позволило им побороться за победу в «Экстрасенсах. Битве сильнейших».

Ранее сообщалось, что съемки новой программы «Битвы сильнейших» прошли в Нижнем Тагиле.