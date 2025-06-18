В сенате США обсудят умственные способности Байдена

В сенате США началось первое экспертное слушание, в ходе которого будут обсуждаться умственные способности бывшего президента США Джо Байдена в период его президентского срока.

По словам Теодора Уолда, научного сотрудника по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation, администрация Байдена использовала автоподпись для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях.

Причем к такому способу подписания документов администрация Байдена прибегла уже на пятый день его пребывания у власти.

Ранее шеф Пентагона Хегсет предупредил о сокращении помощи Украине.