В сентябре более пяти тысяч детей-сирот получили стипендию губернатора Подмосковья

Более 5 тысяч детей-сирот автоматически в этом месяце получили стипендию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в том числе почти полторы тысячи студентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что данную меру поддержки получают дети-сироты, которые учатся очно в колледже, техникуме или ВУЗе, независимо от места нахождения учебного учреждения. Она назначается и выплачивается в проактивном режиме.

Отмечается, что данная стипендия облегчает финансовое положение детей-сирот, помогает получить образование и развиваться, несмотря на сложности, с которыми им приходится сталкиваться.

Ранее сегодня во время вступления в должность губернатора Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.