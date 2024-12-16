В Сербии осудили украинцев за проведение шоу в Киево-Печерской лавре

Протоиерей и профессор Университета Восточного Сараево Дарко Ристов Джого в беседе с RT прокомментировал скандал с кулинарным шоу в Киево-Печерской лавре.

Ристов Джого согласился, что устроенное украинским каналом шоу в святыне является оскорбительным шагом. Хотя в программе говорили про традиционные блюда Украины, готовить их пярмо в трапезном зале посчитали недопустимым.

«В Западной Европе и в США сейчас действует программа, направленная на полное уничтожение христианского наследия и глумление над ним», — добавил Джого.

По мнению профессора, идет планомерная работа над уничтожением святынь, и все по указке Запада.

Напомним, на минувших выходных ресторатор Евгений Клопотенко и украинский канал 1+1 попали в скандал. Все из-за готовки в трапезной Киево-Печерской лавры. Верующие посчитали, что шоу не должно было проходить в храме и заявили, что это оскорбляет христианские традиции и их чувства.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на съемки украинского шоу в Киево-Печерской лавре.