В Сербии считают, что Украину ждет потеря еще нескольких территорий

По данным газеты «Политика», на сегодняшний день потеря Одессы и остальной части Харьковской области больше не кажется фантазией, теперь это выглядит как вопрос времени, а для России освобождение этих территорий – стратегическая необходимость. Также СМИ предвидело окружение и блокаду Киева, которая, по мнению газеты, продлится до тех пор, пока жители Украины сами не избавятся от нынешней власти. Отдельно автор указал на желание Польши и Венгрии получить себе часть западной Украины, земли которой они считают своей исторической территорией.

Журналисты обратили внимание, что сейчас деление Украины кажется самым лучшим вариантом окончания конфликта. Газета указала, что уже сейчас киевские власти теряют изрядную часть поддержки и финансирования.