Фото: [Ирина Матвеева]
В Серебряных Прудах волонтеры расчистили от снега мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Акция была приурочена к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Работы провели активисты местного штаба «Волонтеров Подмосковья». Снег был убран утром, чтобы обеспечить возможность торжественного возложения цветов.
Как отметил руководитель местного штаба «Волонтеров Подмосковья» Владимир Цапко, расчистка мемориала — это вклад молодежи и добровольцев в общие памятные мероприятия.
