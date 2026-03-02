В Сергиево-Посадском округе пройдет выставка семьи выпускников Суриковки «Счастье есть»

В пятницу, 6 марта, в Сергиево-Посадском музее-заповеднике впервые откроется выставка «Счастье есть» произведений творческого тандема – народного художника РФ, академика Российской академии художеств Ивана Лубенникова (1951-2021) и действительного члена академии Наталии Глебовой. Об этом сообщили в пресс-службе музей.

В сообщении уточнили, что они познакомились в Суриковском институте и прожили вместе более 40 лет. Одной из главных в их творчестве стала тема любви и семьи, в экспозицию войдут 60 работ из частной семейной коллекции. Ее можно будет увидеть до 26 апреля 2026 года.

«Иван Лубенников и Наталия Глебова занимали независимые позиции в изобразительном искусстве, но их объединяет любовь к жизни, Родине и людям», – поделилась первый заместитель директора музея Наталья Григорьева.

Посетить выставку можно по адресу: г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 144. Главный корпус музея, торжественное открытие пройдет 6 марта в 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

*Возрастное ограничение 6+