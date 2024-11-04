В Серпухове для детей участников СВО провели мастер-класс по росписи по дереву

Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Накануне для детей участников спецоперации был организован мастер-класс по росписи по дереву.

В Серпухове, в преддверии Дня народного единства, проходят праздничные мероприятия.

Занятие прошло по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и Комитета семей воинов Отечества.

Ребят научили работать в графике, познакомили их с цветами российского флага, рассказали о национальных костюмах и традициях России. Участники мастер-класса своими руками изготовили фигурку на память.

Мамы детей обсудили с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой меры социальной поддержки.

Такие мероприятия планируется провести на территории всего Большого Серпухова.

Ранее сообщалось о том, что жительницы Серпухова изобразили золотую осень на занятиях по рисованию.