В Серпухове для детей участников СВО провели мастер-класс по росписи по дереву
Фото: [администрация городского округа Серпухов]
В Серпухове, в преддверии Дня народного единства, проходят праздничные мероприятия.
Накануне для детей участников спецоперации был организован мастер-класс по росписи по дереву.
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятие прошло по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и Комитета семей воинов Отечества.
Ребят научили работать в графике, познакомили их с цветами российского флага, рассказали о национальных костюмах и традициях России. Участники мастер-класса своими руками изготовили фигурку на память.
Мамы детей обсудили с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой меры социальной поддержки.
Такие мероприятия планируется провести на территории всего Большого Серпухова.
Ранее сообщалось о том, что жительницы Серпухова изобразили золотую осень на занятиях по рисованию.