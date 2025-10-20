В Серпухове III Фестиваль вокального творчества «Поющая семья: папин праздник» посвятили Дню отца

В Серпухове в честь Дня отца прошел III Фестиваль вокального творчества «Поющая семья: папин праздник».

Организацией праздничного мероприятия занимались МБУ «Культурно-досуговое объединение» и Ивановский сельский клуб. Оно способствовало объединению семей округа. Талантливые семейные коллективы показали богатство и разнообразие вокального искусства.

Участники фестиваля представили трогательные и мотивирующие номера. Выбранные композиции прославляли любовь к отцам и Родине. Некоторые песни были посвящены осени. Талантливые исполнители воспользовались возможностью представить публике авторские композиции.

Призами от местного отделения партии «Единая Россия» были отмечены все 21 участник. Среди почетных гостей мероприятия был руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин. Депутат Совета депутатов Андрей Тихонов поблагодарил выступающих за яркие номера. Спикер поздравил участников и зрителей с Днем отца. Он выразил мнение, что подобные мероприятия укрепляют семейные ценности и способствуют развитию творческого потенциала.

