В Серпухове прошла акция, приуроченная ко Дню матери

В преддверии Дня матери сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи совместно со студентами Серпуховского колледжа подготовили сюрпризы для местных жительниц, сообщает Regions.ru.

Они поздравляли прохожих с праздником и дарили им сделанные детьми поздравительные открытки.

А школьники нарисовали для своих мам их портреты.

Участники акции признались, что мама — это не просто родной человек, это надежная опора и постоянная поддержка во всем.

Жители Серпухова были рады получить поздравления и подарки, адресованные мамам.

Ранее сообщалось о том, что серпуховские школьники приняли участие в мероприятии «Вперед за позитивом».