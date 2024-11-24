В Серпухове прошла акция, приуроченная ко Дню матери
Фото: [pxhere.com]
В преддверии Дня матери сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи совместно со студентами Серпуховского колледжа подготовили сюрпризы для местных жительниц, сообщает Regions.ru.
Они поздравляли прохожих с праздником и дарили им сделанные детьми поздравительные открытки.
А школьники нарисовали для своих мам их портреты.
Участники акции признались, что мама — это не просто родной человек, это надежная опора и постоянная поддержка во всем.
Жители Серпухова были рады получить поздравления и подарки, адресованные мамам.
Ранее сообщалось о том, что серпуховские школьники приняли участие в мероприятии «Вперед за позитивом».