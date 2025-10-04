В Серпухове прошли тактико-специальные учения по защите от БПЛА

На базе производственного отделения АО «Мособлэнерго» с целью поддержания постоянной боевой готовности всех служб инсценировали чрезвычайную ситуацию.

В рамках инсценировки беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию — критически важный объект инфраструктуры. Удар спровоцировал пожар и нарушил электроснабжение потребителей. Во время атаки ранение получил сотрудник.

Перед сотрудниками поставили ряд задач, выполнение которых требовало от них сложенных действий и оперативности. Предстояло эвакуировать персонал, а пострадавшему оказать первую помощь. Людей эвакуировали на временный диспетчерский пункт, который выполнял функцию защитного сооружения. К восстановлению электроснабжения приступили после устранения условной угрозы. Для работы применили передвижные электростанции.

Во время инсценировки сотрудники продемонстрировали четкое взаимодействие между подразделениями энергокомпании, службой скорой помощи, силовыми структурами и органами местного самоуправления.

«Продолжим совершенствовать процесс реагирования на вызовы современности, чтобы гарантировать безопасность жителей нашего Городского округа», — прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Регулярные учения являются ключевым инструментом для поддержания бесперебойной работоспособности энергослужб. С января компания «Мособлэнерго» организовала 80 тренировок: 46 из них были посвящены отработке действий при пожарах, а 53 — ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах.

Ранее сообщалось, что Серпуховский округ улучшает безопасность дорог установкой ограждений.