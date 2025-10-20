В серпуховском Дворце культуры «Россия» в честь Дня отца состоялся торжественный концерт

Сцена учреждения стала площадкой для выступлений ведущих хореографических и вокальных коллективов городского округа, которые подготовили для зрителей яркую и эмоциональную программу. Мероприятие стало творческим подарком для мужчин, ежедневно проявляющих заботу о своих семьях и служащих для них надежной опорой.

Как отмечают организаторы, подобные события имеют гораздо более глубокую цель, чем просто праздничное развлечение. Они направлены на укрепление института семьи, акцентирование важнейшей роли отца в воспитании детей и формировании здорового общества в целом. Особую атмосферу вечеру придало присутствие в зрительном зале военнослужащих — отцов, которые несут службу по защите государства. Для них концертная программа стала выражением общественной поддержки, единства и благодарности, напомнив, что отец — это не только защитник своей семьи, но и настоящий герой, чья отвага служит примером для подражания.

По завершении мероприятия гости делились положительными впечатлениями, подчеркивая, что такие события вносят значительный вклад в повышение социального статуса отцовства.

