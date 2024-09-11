В сеть попали кадры, как российский десантник ведет 8 бойцов ВСУ, взятых в плен в Снагости

В Телеграм-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ Армии России выложили ролик, в котором российский десантник в гордом одиночестве ведет под конвоем восемь плененных при освобождении населенного пункта Снагость в Курской области боевиков ВСУ.

На кадрах видно, что среди украинцев есть один раненый, которого под руки ведут двое побратимов. При этом россиянин идет неспешно позади конвоируемых.

«Похоже, украинские военнослужащие сложили оружие добровольно и не не помышляют о бегстве, — приводится в публикации.

Также сообщается, что в ходе контрнаступательных действий российской армии 10 сентября были освобождены в курском приграничье сразу четыре населенных пункта. В операции по очистке российской территории от вражеских подразделений принимали участие морпехи из 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством.