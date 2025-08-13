В Сеть попало видео, где на набережной Тюмени дрейфует плот с тремя ужасными чучелами

На городской набережной Тюмени был замечен плот с тремя пугающими фигурами. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По мнению зрителей, это может быть связано с подготовкой к съемкам нового эпизода популярного телешоу «Битва сильнейших». Вечером 12 августа на улице Логунова была замечена съёмочная группа.

«Ужасы на ночь. Три чучела дрейфовали на плоту около набережной», — пишут в telegram-канале «Тюмень ЧП».

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Сан-Франциско участники акций были замечены с советскими флагами.